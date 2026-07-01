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למרות הצהרות בן גביר: פעיל הניף דגל בהר הבית וזומן לשימוע

למרות הצהרותיו החוזרות של השר לביטחון לאומי על שינוי המדיניות בהר, עוכב הבוקר מ"מ מנכ"ל התנועה, עקיבא אריאל, לאחר שהניף את דגל ישראל במתחם. אריאל בתגובה: "הדרג הנבחר הוא הקובע, זו אפליה בלתי נסבלת"

13:20
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הנפלת דגל ישראל בהר הבית (צילום: בידינו )

על אף הנחיותיו המפורשות והצהרותיו הפומביות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול נגד מניפי דגלים במתחם הר הבית. הבוקר (רביעי) עוכב לחקירה עקיבא אריאל, ממלא מקום מנכ"ל תנועת 'בידינו – למען הר הבית', לאחר שהניף את דגל ישראל במהלך ביקורו בהר, ובהמשך אף זומן לשימוע רשמי בטרם קבלת החלטה על הרחקתו מהמקום.

האירוע התרחש שבועות ספורים בלבד לאחר שהשר בן גביר הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי המדיניות במקום השתנתה, וכי מעתה אזרחים שיניפו את דגל המדינה בהר הבית לא יעוכבו ולא יורחקו על ידי השוטרים. למרות זאת, בשטח עצמו נראה כי המשטרה פועלת לפי הנהלים הישנים.

מעצר העולה שהניף דגל ישראל
מעצר העולה שהניף דגל ישראל | צילום: צילום: בידינו

בתגובה לעיכובו ולזימונו לשימוע, מסר עקיבא אריאל ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ועל אכיפת המדיניות: "השר בן גביר צריך להבהיר למשטרה שהדרג הנבחר הוא הקובע. אם זה לא המצב, כנראה שמשטרת ישראל כבר לא כפופה לשר לביטחון לאומי". אריאל הוסיף ותקף את הפער בין חברי הממשלה לאזרחים: "לא יעלה על הדעת שלשר מאפשרים להניף דגל ולאזרח הפשוט לא, זו אפליה בלתי נסבלת"

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