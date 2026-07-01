למרות הצהרות בן גביר: פעיל הניף דגל בהר הבית וזומן לשימוע

על אף הנחיותיו המפורשות והצהרותיו הפומביות של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, משטרת ישראל ממשיכה לפעול נגד מניפי דגלים במתחם הר הבית. הבוקר (רביעי) עוכב לחקירה עקיבא אריאל, ממלא מקום מנכ"ל תנועת 'בידינו – למען הר הבית', לאחר שהניף את דגל ישראל במהלך ביקורו בהר, ובהמשך אף זומן לשימוע רשמי בטרם קבלת החלטה על הרחקתו מהמקום.

האירוע התרחש שבועות ספורים בלבד לאחר שהשר בן גביר הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי המדיניות במקום השתנתה, וכי מעתה אזרחים שיניפו את דגל המדינה בהר הבית לא יעוכבו ולא יורחקו על ידי השוטרים. למרות זאת, בשטח עצמו נראה כי המשטרה פועלת לפי הנהלים הישנים.