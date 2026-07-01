טלי גוטליב במתקפה על אייזנקוט: "מפגין בורות וטימטום, לועג לאינטליגנציה"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) משתלחת בחריפות יוצאת דופן בחבר הכנסת גדי אייזנקוט, בעקבות דברים שאמר בנוגע לאיום האיראני. גוטליב מאשימה את הרמטכ"ל לשעבר בהפצת שקרים שנועדו להשחיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומנבאת לו התרסקות פוליטית.

הסערה התעוררה לאחר שאייזנקוט הצהיר כי "לאיראן אין פצצת גרעין, נתניהו ממציא מציאות להבהיל את הציבור". דבריו אלו עוררו את זעמה הציבורי של גוטליב, שלא חסכה במילים קשות.

"אייזנקוט מפגין בורות וטימטום במקרה הטוב, או לעג לאינטליגנציה של כולכם במקרה האמיתי", תקפה ח"כ גוטליב. "ברוך ה׳ לאיראן אין עדיין פצצת גרעין, אך בלי פגיעה במערך תעשיית הגרעין האיראני, היא הייתה מסוגלת לסיים פיתוח פצצת גרעין בתוך שנה!".

גוטליב ביקשה לגבות את דבריה בנתוני מערכת הביטחון והוסיפה: "כך אמר ראש הממשלה שוב ושוב, וכך אישרו גורמי המודיעין בפנינו פעמים אינספור". בסיום דבריה, עקצה חברת הכנסת מהליכוד את עתידו הפוליטי של חבר האופוזיציה ואמרה: "אם אייזנקוט בונה על השחרת נתניהו על יסוד שקרים, הוא יגמור כמו יאיר לפיד באין עתיד".