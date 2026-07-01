הרחבת הענק של טרמינל 3 בנתב"ג

על רקע העלייה המתמשכת בתנועת הנוסעים וחזרתן של חברות התעופה הבינלאומיות לישראל, רשות שדות התעופה מפרסמת את מכרז הדגל להרחבת טרמינל 3 – אחד מפרויקטי התשתית הגדולים והמשמעותיים ביותר שבוצעו בנתב"ג.

במסגרת הפרויקט יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של טרמינל 3, בשטח כולל של כ-63 אלף מ"ר, אשר יגדיל באופן משמעותי את יכולת הקליטה והשירות של נתב"ג.

שני מבנים מרכזיים

הרחבת מבנה הטרמינל (GT1) – מבנה חדש בשטח של כ-41 אלף מ"ר, בן ארבע קומות, שיכלול אולמות נוסעים מרווחים, כ-86 דלפקי צ'ק-אין חדשים שיצטרפו ל-120 הדלפקים הקיימים, שטחי מסחר ודיוטי פרי, מסעדות, משרדים, כיתות הדרכה, מחסנים, חדרים טכניים ומרחבים מוגנים. המבנה יחובר לגשר הרב-מפלסי באמצעות שני גשרים חדשים שייבנו מעל מסילת הרכבת הקיימת, וישלב חזיתות זכוכית מתקדמות וחיפוי אבן.

מבנה הבידוק והמיון לכבודה (DP3) – מבנה לוגיסטי מתקדם בשטח של כ-22 אלף מ"ר, אשר יכלול את מערכת הבידוק והמיון החדשה של נתב"ג. המבנה יכלול אולם תפעולי, קומת גלריה, משרדים, מחסנים, חדרי מנוחה, מלתחות, חדרים טכניים ומרחבים מוגנים, וייבנה מבטון בגמר אדריכלי איכותי.

הרחבת המבנה הקרקעי של טרמינל 3 מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הפיתוח הכוללת של נתב"ג, לצד הקמת הזרוע החמישית, ונועדה לתת מענה לגידול הצפוי בתנועת הנוסעים בעשורים הקרובים, לשפר את רמת השירות, לקצר זמני המתנה ולהבטיח את המשך התפתחותו של שער הכניסה האווירי המרכזי של מדינת ישראל.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא״ל במיל׳, מירי רגב:

מדיניות השמיים הפתוחים, לצד חזרתן של חברות התעופה והגידול הצפוי בביקוש לטיסות, מחייבות אותנו להמשיך ולהשקיע בתשתיות התעופה של ישראל. הרחבת טרמינל 3 היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם, בטוח ויעיל גם בשנים הבאות.

יו״ר רשות שדות התעופה, אלוף במיל׳ יפתח רון טל: ״פרויקט הרחבת טרמינל 3 מבטא את המחויבות שלנו להבטיח שמדינת ישראל תהיה ערוכה אסטרטגית לעשורים הבאים.

אנו משקיעים היום בתשתיות הלאומיות שיאפשרו לנתב”ג להמשיך לשמש שער הכניסה והיציאה המרכזי של ישראל, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות, ביטחון ושירות.״

40 מיליון נוסעים בשנה

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי:"הרחבת טרמינל 3 היא חלק מתוכנית הפיתוח הרב-שנתית של רשות שדות התעופה, הכוללת השקעות של מיליארדי שקלים בשדרוג ובהרחבת תשתיות נתב"ג, ובהן הקמת הזרוע החמישית, שדרוג מערכות מיון הכבודה והבידוק הביטחוני, הרחבת רחבות המטוסים, הקמת יחידת הבקרה הראשית ופיתוח תשתיות נוספות, במטרה להגדיל את קיבולת נתב"ג לכ-40 מיליון נוסעים בשנה״.