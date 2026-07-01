רגע לפני החתונה שלו: יגל אושרי פותח על מערכת היחסים הרעילה והדגלים האדומים

ככה עוד לא שמעתם אותו: יגל אושרי משחרר סינגל חדש בשם "הוא לא בשבילך" - שיר שנוגע באחת הסיטואציות הכי מוכרות וכואבות בעולם הזוגיות. זהו שיר שנכתב עבור אותה אחת שלפעמים אין ברירה אלא לומר לה: "אמרתי לך".

השיר מביא את נקודת מבטו של החבר הטוב שתמיד היה שם, ניסה להזהיר, להסביר ולשמור - אך לבסוף היא בחרה ללמוד את הלקח בדרך שלה. הניגוד בין הביט הקצבי למילים הנוקבות, יחד עם קולו הייחודי של אושרי, יוצרים שיר ממכר שרבים יוכלו למצוא את עצמם בתוכו.

על אהבה, דגלים אדומים וטעויות בדרך

מילות השיר לא חוסכות בביקורת ומציפות את אותם "דגלים אדומים" שרבים בוחרים להתעלם מהם בתחילת מערכת יחסים. בין השורות "דגל אדום הופך לירוק עם יין לבן" ו"חבל שלא הקשבת מהתחלה", אושרי מציג בכנות את התחושות של מי שראה מהצד את מערכת היחסים מתפרקת - ולא הצליח למנוע את הכאב.

השיר מתאר את הרגע שבו מגיעה ההבנה המאוחרת, אחרי הריבים, האכזבות והדמעות, כשהיא מבינה ש"לא ייצא פה כלום". מדובר במסר פשוט אך חד, כזה שכל אחד ואחת כנראה פגשו בשלב כזה או אחר בחייהם.