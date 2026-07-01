החלטתו הדרמטית של בית המשפט העליון מהבוקר להוציא צו ביניים המקפיא את כניסתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, הציתה סערה פוליטית קשה וגררה שורה של מתקפות חסרות תקדים מצד ראשי הקואליציה נגד מערכת המשפט.

שרים וחברי כנסת האשימו את השופטים ואת היועצת המשפטית לממשלה בסיכול שיטתי ומכוון של מדיניות המחנה הלאומי, תוך רמיסת רצון הבוחר והדמוקרטיה.

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הגיב בחריפות רבה לצו המניעה וטען כי מדובר בחלק ממגמה רחבה ומסוכנת. "קודם ראש השב״כ, אח״כ ראש המוסד, ועכשיו מבקר המדינה ומנהל רשות מקרקעי ישראל", מנה השר סמוטריץ' את חזיתות המינויים המתוחות. "גלי בהרב מיארה וחבריה העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, על ידי מי שלוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה ומסכלים כל החלטה וכל מינוי של המחנה הלאומי".

השר הוסיף בטון נוקב כי המערכת "בזה, דורסת ויורקת בפניהם של רוב אזרחי ישראל", והבהיר: "לא ניתן לישראל להפוך לדיקטטורה משפטית. את התשובה ניתן בקלפי. בענק".

במקביל, חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד) החריף את הטון וקרא לדרג המדיני לנקוט בצעדים אקטיביים של אי-ציות לפסיקה. "יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בג״ץ", הצהיר ח"כ מילביצקי בעקבות החלטת השופטים. הוא הוסיף ומתח ביקורת על עצם קיומם של ההליכים בערכאות: "כפי שאני אומר כבר תקופה – זו טעות להמשיך ולהשתתף בתיאטרון האבסורד של יצחק עמית וחבריו המורדים. אם אנחנו רוצים משילות, הגיעה העת לעשות".