יועצו של נתניהו מטיל פצצה: "אמרו לי תביא כל דבר, נסתדר איתך"

דוד שרן, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' וטען: "הרצון בתיקי אלפים היה לצוד את ראש הממשלה ואת משפחתו ולערוף להם את הראש, כי הם יודעים שבבחירות אי אפשר לעשות את זה. אפילו מנדלבליט אמר שללא החשד על השוחד, הוא לא היה מגיש את כתב האישום בכלל".

עוד הוא אמר כי: "הם אמרו לי בחקירות: 'תביא כל דבר על נתניהו או שטייניץ. רק תביא משהו ואנחנו נדע להסתדר איתך'. חד משמעית זה נאמר. בנוסף השתילו לי רוגלה. בהתחלה טענו שלא, אבל עמית חדד הוכיח שהם שיקרו והשתמשו ברוגלה שלי כדי להביא מידע על תיק 1000.

התיק הזה לא יכול להסתיים רק בזיכוי. הוא צריך להסתיים גם בהרשעה של מי שאחראי לטירוף הזה. אם לאדם הבכיר ביותר במדינת ישראל תופרים דבר כזה - מה קורה לאזרח הפשוט?".