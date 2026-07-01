רום ברסלבסקי: לא הייתי מוציא להורג את המחבל שהחזיק בי

שורד השבי רום ברסלבסקי, שנחטף ממסיבת הנובה ברעים והוחזק בתנאים קשים מנשוא ברצועת עזה, התייחס הבוקר (רביעי) בראיון לתחנת הרדיו 103fm לחיסולו של המחבל שהחזיק בו לאורך חודשי השבי הארוכים. ברסלבסקי שיתף בגילוי לב מטלטל בתחושותיו וחשף כי המוות המהיר של שובו אינו מספק אצלו את תחושת הצדק או מקל על עומק הזעם והטראומה.

בתגובה לידיעה על כך שהמחבל חוסל על ידי כוחות הביטחון, נשאל ברסלבסקי על האופן שבו היה נוהג אילו ניתנה לו ההזדמנות להתעמת עם אותו האיש, וסיפק תשובה ישירה ובלתי מתפשרת המציגה את הצלקות הנפשיות שנותרו מאותה התקופה.

"הייתי מחזיק בו כמו שהוא החזיק בי"

"לא הייתי מוציא אותו להורג", הצהיר שורד השבי באופן שממחיש את הרצון שלו לגרום למחבל לחוות את אותם הייסורים בדיוק. "הייתי מחזיק בו כמו שהוא החזיק בי, ומתעלל בו אפילו יותר ממה שהוא התעלל בי".