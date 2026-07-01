מכה לנתניהו: בג"ץ הקפיא את מינוי ראבילו למבקר המדינה

בג"ץ הוציא כעת (רביעי) צו ביניים, המקפיא את כניסתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

נזכיר כי בדיון שהתקיים ביום ראשון בעתירות לפסילת הבחירה בעורך הדין מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בג"ץ רמז כי הוא יורה לכנסת לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפרת החשאיות בהצבעה.

זאת מפני שכמה מחברי הכנסת מהימין תיעדו את הצבעתם בטלפונים סלולריים. הדיון התקיים לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה סירב בשבוע שעבר להצעת בג"ץ לקבוע הצבעה חוזרת בתום דיון ראשון שנעשה בעתירות.

כל חמשת השופטים, הנשיא יצחק עמית, המשנה נעם סולברג, דפנה ברק־ארז, גילה כנפי־שטייניץ ורות רונן - הקשו על נציגי הכנסת, ראש הממשלה והליכוד שביקשו להגן על הבחירה בראבילו. כאשר טען נציג הכנסת, עורך הדין יצחק ברט, כי ביטול הבחירות למבקר המדינה וקיומן מחדש הוא "צעד מאוד קיצוני", אמרה לו השופטת ברק־ארז: "זה לא בהכרח יותר קיצוני. זה הליך בחירות שחזרה עליו לא כרוכה בעלויות נוספות. זאת פרוצדורה יחסית פשוטה שאפשר לחזור עליה ללא קושי".