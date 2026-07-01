לא עוצרת: גל רובין קיבלה קמפיין ראשון אחרי "האח הגדול" - והרשת סוערת

גל רובין ( צילום: סרוגים )

ארבעה ימים בלבד אחרי שהוכתרה כזוכה הגדולה של "האח הגדול" 2026, גל רובין כבר מסמנת וי משמעותי ראשון בקריירה שאחרי הריאליטי - אבל לא בלי לעורר סערה חדשה ברשת.

על פי פרסום של גיא פינס, רובין נבחרה להוביל קמפיין ראשון למותג מוצרי השיער מון פלטין. עבור מי שסיימה את העונה במקום הראשון, אחרי עונה סוערת ורוויית מחלוקות, מדובר בצעד משמעותי במיוחד - כזה שמסמן את כניסתה הרשמית לעולם הקמפיינים והפרסום. קמפיין ראשון אחרי הזכייה כזכור, הזכייה של רובין ב"האח הגדול" עוררה לא מעט תגובות ברשת. לאורך העונה היא הצליחה לעורר עניין רב, אך גם ספגה ביקורות לא מעטות, כשחלק מהצופים תמכו בה בהתלהבות ואחרים התנגדו לזכייתה. כעת, נראה כי למרות המחלוקות, בעולם המסחרי דווקא מזהים את הפוטנציאל, ורובין כבר קטפה את הקמפיין הראשון שלה מאז היציאה מהבית.

גל רובין הזוכה ( צילום: יח"צ )

הצעד החריג של ערן סוויסה

אלא שבמקביל לפרסום על הקמפיין, הרשת עוסקת דווקא בסוגיה אחרת: עיתונאי הבידור ערן סוויסה הודיע כי לא ישתף פעולה עם כל קמפיין שבו תיקח חלק גל רובין, וכי לא יפרסם או יקדם פרויקטים שבהם תשתתף.

העמדה הנחרצת של סוויסה, שנחשב לאחד מאנשי הבידור המשפיעים והחזקים ברשתות החברתיות, עוררה דיון נרחב בקרב הגולשים. רבים תהו האם החרם ישפיע על המותגים שיבחרו לעבוד עם רובין בעתיד - בעוד אחרים טענו כי דווקא העיסוק הציבורי סביב הנושא רק מגדיל את החשיפה שלה.

כך או כך, נדמה שגם מחוץ לבית "האח הגדול", גל רובין ממשיכה לעמוד במרכז השיח - ונראה שהסערות סביבה רחוקות מלהסתיים.