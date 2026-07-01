שר הביטחון בטקס הזיכרון: "לא ניסוג כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו"

ישראל כ"ץ ( צילום: דובר צה"ל )

בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, במלאות 20 שנים לפרוץ המערכה, נשא שר הביטחון נאום מדיני וביטחוני תקיף במיוחד.

השר התייחס בהרחבה לשינוי המציאות האסטרטגית באזור בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, פירט את הישגי המערכה מול איראן ושלוחותיה, וחשף את העקרונות הביטחוניים הנוקשים של ההסכם שהושג לאחרונה בגבול הצפון. בדבריו הדגיש שר הביטחון את השינוי התפיסתי שעברה מדינת ישראל, לפיו אסור להמתין עוד להגעת האיום אל הגבולות, אלא יש לפעול ביוזמה ובעוצמה ישירות מול מחוללי הטרור.

חיזבאללה ( mohammad kassir / shutterstock )

במסגרת זו, חשף השר באופן רשמי את עומק הפגיעה הישראלית באיראן והצהיר כי ישראל הכתה פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, שהיא מובילת ציר הרשע. הוא הוסיף כי המכות הללו ריסקו את תוכנית הגרעין שקידמה איראן, הסירה את איום ההשמדה מעל אזרחי ישראל, וסיכלה את מנהיגיה ובראשם חמינאי שהוביל את התוכנית להשמדת ישראל.

השר הדגיש כי היכולות האיראניות נפגעו קשות והושבו שנים רבות לאחור, יחד עם פגיעה קשה בשלוחיה בכל האזור, ואיים באופן ישיר כי אם יהיה צורך – ישראל תתקוף גם בפעם השלישית.

בהתייחסו להתפתחויות האחרונות בגיזרת לבנון, הגדיר שר הביטחון את ההסכם שהושג בימים האחרונים כאירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב, אשר עשוי לעצב מציאות חדשה בצפון לראשונה זה עשרות שנים.

ראש הממשלה בגבול הצפון ( מעיין טואף/ לע״מ. )

עם זאת, השר הבהיר כי המדיניות שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם מערכת הביטחון אינה כוללת חזרה לקווי העבר, וקבע כי צה"ל לא ייסוג ויישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, על מנת להגן על היישובים מפני גורמים ג'יהאדיסטים.

השר פירט כי דרום לבנון, כולל רכס הבופור, יישאר כאזור ביטחון הנקי לחלוטין מתושבים ומתשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, וכי יישמר חופש הפעולה המלא של צה"ל לסיכול איומים על הלוחמים ועל תישבי הצפון.

שר הביטחון הדגיש את התנאי המרכזי שבלעדיו לא יחול שינוי בשטח, והתחייב כי לא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, ולא תהיה שום נסיגה כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון, ויובטח שלומם של תושבי הצפון.

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הוא הוסיף כי ההישג הנוכחי מהווה מכה אסטרטגית קשה לאיראן, אשר ניסתה להפעיל לחץ על ארה"ב וכשלה בניסיונה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים. השר חיזק בדבריו את ידיהם של מפקדי צה"ל וחייליו בסדיר ובמילואים הפועלים בשעות אלו בתוך שטח לבנון, בעזה, במרחב החיץ בסוריה ובמחנות הטרור ביהודה ושומרון.

בחלקו השני של הנאום פנה שר הביטחון אל המשפחות השכולות של מלחמת לבנון השנייה, וציין כי קיים מכנה משותף ברור ומובהק בין הנופלים לפני עשרים שנה לבין הלוחמים הממלאים כעת את משימותיהם בחזיתות השונות – המחויבות לעשות הכל, עד כדי חירוף נפש, כדי להבטיח את ביטחון המדינה.

השר קרא לאחדות שורות בעם וציין כי הנופלים הגיעו מכל חלקי החברה הישראלית ונשאו באחריות משותפת להגנת המולדת, ועל כן חובת החברה היא לשמור על אחדות וערבות הדדית. בסיום דבריו, שלח שר הביטחון איחולי החלמה מהירה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מהעבר ומהמערכה הנוכחית, בגוף ובנפש כאחד, והתחייב כי המדינה תמשיך ללוותם ולחזקם כדי שישובו לחיים מלאים.