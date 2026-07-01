לפיד תוקף: "החרדים אומרים שלא אכפת להם שהילדים שלנו מתים"

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד תקף היום (רביעי) בחריפות את הצעת "חוק יסוד: לימוד תורה", במהלך נאומו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.

לדברי לפיד, "היום עולה בכנסת לקריאה ראשונה 'חוק יסוד: לימוד תורה'. זו הודעה של הפוליטיקאים החרדים לחברה הישראלית: אנחנו לא אחים, אין לנו שום דבר במשותף".

בהמשך מתח ביקורת חריפה על המפלגות החרדיות ואמר: "הפוליטיקאים החרדים אומרים לנו שלא מעניין אותם שהילדים שלנו מתים. לא מזיז להם כשאומרים ברדיו 'הותר לפרסום'. כל מה שחשוב להם הוא שנעביר להם הרבה מאוד כסף".

לפיד הוסיף כי לדעתו, "הרעיון של דרעי, גפני וגולדקנופף הוא שאני אעמוד פה ואצעק, כי אז זה יהפוך לחלק מהרעש הנורא של הפוליטיקה". לדבריו, "אני רוצה לשאול אותם בשקט: יש לכם מושג בכלל כמה זה כואב לנו? הילדים שלנו מתים. כל יום. הילדים שלכם לא. מה אתם אומרים לנו? שלא אכפת לכם שהילדים שלנו מתים, העיקר שהילדים שלכם ימשיכו לחיות ולקבל כסף?".

בסיום דבריו קרא לפיד לחברי הקואליציה שלא לתמוך בהצעת החוק ואמר: "אם יש בקואליציה עוד מישהו שאכפת לו מחיי הילדים שלנו ומתורת ישראל, אני קורא להם מפה להצביע נגד החוק הנורא הזה"