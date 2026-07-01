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פרטי הלוויתו של הרב עמוס גואטה ז"ל

הרצח שמזעזע את נתניה: הרב עמוס גואטה ז"ל, שנרצח הבוקר בדקירות, יובא היום למנוחות. אלפים צפויים להשתתף בהלוויתו, כוחות משטרה והצלה גדולים נערכים במקום

11:44
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הרב עמוס גואטה (צילום: באדיבות המצלם)

הלווייתו של המקובל הרב עמוס גואטה זצ"ל, תתקיים היום (רביעי) בשעה 13:00, בבית העלמין ותיקים בנתניה.

אלפים צפויים להשתתף בהלוויה, כוחות גדולים של משטרת ישראל, וכוחות וההצלה מתוגברים ונערכים לאבטחת מסע ההלוויה ולשמירה על הסדר הציבורי.

נזכיר כי הרב גואטה בן ה-75,נרצח הבוקר לאחר שנדקר בישיבה שבה התפלל בעיר.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לאחר מאמצים ממושכים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי החשוד במעשה הוא צעיר בשנות ה-20 לחייו, שלפי החשד היה חלק מחצר הרב. על פי החשד, לאחר שסיים להתפלל סמוך לרב, שלף סכין שהביא עמו ודקר אותו ארבע פעמים.

גם גבאי הישיבה, שניסה לעצור את התוקף ולמנוע ממנו להמשיך בדקירות, נפצע במהלך האירוע. החשוד נמלט מהמקום, ובתום מצוד שנמשך כמה שעות נעצר במרכז נתניה.

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