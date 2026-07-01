מיכאל שמש בהלם: "למה נתניהו עושה את זה?"

העיתונאי מיכאל שמש, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לאמירה של ראש הממשלה נתניהו בתוכנית הפטריוטים, כי מה שהשתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, זה שהוא ירד טיפב במשקל.

שמש, פנה למגיש אראל סג"ל ואמר לו: "למה כל דבר שנתניהו עושה אתה צריך להגן עליו? אתמול בריאיון של רה"מ ב'פטריוטים', הוא נשאל במה הוא השתנה מאז ה-7 באוקטובר. התשובה שלו הייתה - הורדתי במשקל.

אני שואל ברצינות. הוא לא מבין שיש אנשים שהבדיחה הלא מצחיקה הזאת כואבת להם בלב? למה הוא עושה צחוק מהנושא הזה? יש פה משפחות שכולות ששומעות את המילים האלה ומרגישות סכין שפשוט חותכת אותן וכואבת להן".

סג"ל מצידו השיב: "התשובה של ראש הממשלה הייתה רעה. הוא היה צריך לחשוב ביותר רגישות, אבל לעשות על זה סיבוב עכשיו? זה לא ברמה שהוא זלזל במישהו".