שלמה פילבר על סערת נתניהו: "לא מבין מה האסטרטגיה"

איש התקשורת והיועץ האסטרטגי שלמה פילבר, התייחס היום (רביעי) לסערה סביב אמירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בערוץ 14.

נזכיר כי במהלך תוכנית הפטריוטים, נשאל נתניהו מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, והוא השיב בהומור: "ירדתי קצת במשקל".

ברשת זעמו על תשובתו זו של נתניהו, טענו כי הוא "מנותק, חסר לב והזוי", שזה מה שיש לו לענות. בין התוקפים היו פוליטיקאים, הורים שכולים, פעילי רשת ועיתונאים.

פילבר התייחס למתקפה של העיתונאים נגדו וכתב: "‏לא ממש מבין מה האסטרטגיה של ה"עיתונאים" שמראיון של 40 דק' התלבשו על הערה הומוריסטית אחת. אם זה נועד להרים לבייס הרלב"יסטי - סבבה.

‏אבל אם אתם חושבים שבזה תרחיקו את ל"ימין הרך", זה שמחפש תשובות רציונות לסוגיות מבאמת מטרידות אותו, אתם לגמרי בוורטיגו".