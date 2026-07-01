אונס, רצח וגניבות: המהגרים משתוללים, באירופה משתיקים

אירופה גמורה. שנים של הגירה חופשית וקליטת פליטים, בעיקר מוסלמים, ממדינות ערב ומאפריקה, גורמים לשינוי ביבשת הישנה. בגלל שיקולים פוליטיים וליברלים, האירופאים לא רק שלא מרימים דגל אלא אוסרים על הנפות דגלים כאלה.

סרטון קצר שהתפוצץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות מדבר בדיוק נורות האזהרה הבוהקות שרבים במערב העדיפו להשתיק. זוהי אולי הצגה ראשונה ובקול, של כל מה שדפוק בשיטה הליברלית של הטמנת הראש בחול

הכתובת כבר על הקיר

הנושא של הסרטון הוא סרט בשם "האזרח הנוקם" שנאסר לשידור בגרמניה, המציג אזרח שיוצא למסע נקמה מול גורמי הפשיעה שפוגעים ברחובות. הוא עוסק באלימות ובפשיעה של המהגרים המוסלמים - דבר שאסור להגיד במדינות המערב.

בעוד מהגרים מוסלמים שורפים את רחובות בלגיה בחגיגות השמחה במקרה שנבחרת מרוקו מנצחת (ובזעם, כשהיא מפסידה). כשחבורות מהגרים אחראיים לאונס שיטתי של לבנות, באנגליה, וכשבצרפת ישנם אזורים בהם המשטרה לא נכנסת. הפשיעה והאלימות הם לא הבעיה - יותר חמור הוא הווטו שאוסר על הצגת הדברים.

דוח"ות ומסמכים שעוסקים בקריסת שלטון החוק על ידי המהגרים נגנזים. בבריטניה התפוצץ מקרה של אדם שדימם למוות אחרי תקיפה שביצע מהגר, כי השוטרים עסקו במעצר של הפצוע אחרי שהמהגר התלונן שהוא קילל אותו.

האיום על אירופה אינו עוד תרחיש עתידי רחוק או תיאורטי, אלא מציאות יומיומית קשה המכה בלי הבחנה בכל מערב אירופה. המוסלמים משתלטים על בתי המחוקקים ומשדרי הממשלה בלונדון והציבור הבריטי אדיש.

מודל הרב-תרבותיות נכשל

הניסיון האירופי לכפות מודל של "רב-תרבותיות" נכשל בצורה חרוצה. במקום שילוב וקליטה של המהגרים בחברה המקומית, נוצרו בלב היבשת "מדינות בתוך מדינות" – מובלעות קיצוניות (המוכרות כאזורי "No-go zones") שבהן חוקי המדינה אינם נאכפים, ותחתיהם תופס אחיזה החוק האסלאמי הרדיקלי (השריעה).

האזהרה המרכזית העולה מן הדברים ברורה וכואבת: אירופה מאבדת את מערכת החיסון התרבותית שלה. הפחדנות הפוליטית והרצון להפגין "נאורות" וסובלנות מנעו ממנהיגי היבשת לפעול בזמן, וכעת הם מוצאים את עצמם בעמדת מגננה. כפי שדיווחנו לא פעם ב'סרוגים', התופעה הגיעה בשנים האחרונות לשיאים חדשים – החל מביטול אירועים תרבותיים ומסורתיים בערים מרכזיות באירופה מחשש לפגיעה ברגשות המהגרים, ועד לכניעה מוחלטת לאיומי טרור אסלאמי ברחובות.