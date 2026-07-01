"מנדלבליט והיועמ"שית צריכים לשבת בכלא"

השר עמיחי אליהו התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לסערה סביב משפט נתניהו.

בדבריו אמר השר: "כל מי שהיה שותף לחרפה הזאת בתפירת תיקי נתניהו צריך לשבת בכלא ולשלם מחיר כבד מאוד. אם זה שי ניצן ואם זה בהרב מיארה ומנדלבליט, כל מי שידע שאין פה תיק והתעקש לקחת את מדינת ישראל להרפתקה הזאת, צריך לשבת בכלא.

לא סביר שאנחנו כולנו נשלם את המחיר, והפרקליטים המושחתים האלה ימשיכו לנהל אותנו כשהם מנסים לסחוט את המדינה, כשהם פוגעים בדמוקרטיה, כשהם מהלכים אימים גם אולי אפילו על נשיא המדינה. מנדלבליט צריך לשבת בכלא, בהרב-מיארה צריכה לשבת בכלא".

נזכיר כי אמש, השר אליהו, המשמש כשר הממונה מטעם הממשלה לכתיבת וגיבוש חוות הדעת הרשמית עבור משפט נתניהו, שיגר מכתב דחוף לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ובו בקשה להשתמש בסמכותו ולבטל את משפטו של ראש הממשלה באמצעות מתן חנינה.

בפתח מכתבו הזכיר השר אליהו לנשיא כי מדובר בהמשך ישיר לפנייה קודמת בנושא. הוא ציין כי לאחר שכבר העביר בעבר לנשיא את המלצתו המקצועית להפעיל את סמכות החנינה, ואף הניח בפניו תשתית משפטית מקיפה התומכת במהלך כזה, הרי שההתפתחויות הדרמטיות האחרונות באולם בית המשפט רק מחזקות ומחדדות את הצורך בהכרעה נשיאותית מיידית.

השר אליהו ביסס את דרישתו על חילופי הדברים האחרונים בין השופטים לתביעה לפיהם קיימת בעייתיות בסעיף השוחד בתיק 4000.