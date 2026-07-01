דמותו של הרב עמוס גואטה ז"ל: מהדוור שהפך למנהיג רוחני בנתניה

הרב עמוס גואטה ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב עמוס גואטה ז"ל, שנרצח הבוקר בנתניה, היה במשך עשרות שנים אחת הדמויות המוכרות בעיר בתחום לימוד הקבלה, ההוראה והפעילות הקהילתית. תלמידיו ומכריו תיארו אותו כאדם שהקדיש את מרבית חייו ללימוד תורה, להעברת שיעורים ולליווי אישי של אלפי אנשים שפנו אליו לאורך השנים.

הרב גואטה נולד בלוב בי"ט באדר ב' תשי"א, ועלה לישראל עם משפחתו בילדותו. עם הגעתם התיישבה המשפחה בנתניה, תחילה בשיכון סלע ובהמשך בשכונות נוספות בעיר, עד שקבע את ביתו באזור רחוב איינשטיין, סמוך לבית המדרש שהקים ושבו לימד במשך שנים רבות.

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בצעירותו עבד כדוור בשירות הדואר ובמקביל החל בלימודי רפואה, אולם לאחר מספר שנות לימודים החליט לעזוב את המסלול האקדמי ולהקדיש את חייו ללימוד תורה. הוא למד בכולל "אור התורה" בנתניה והעמיק את לימודיו אצל רבנים שונים, בהם הרב שמעון גבאי והרב אברהם מרדכי יצחקי, עמו למד במשך שנים.

בהמשך ייסד ישיבה ובית מדרש שנקראו על שמו של רבי יצחק חי טייב. במסגרת זו לימד קבוצות שונות של תלמידים, ובהן אברכים ובחורי ישיבה, בשיעורי הלכה, מוסר, פרשת השבוע וקבלה. במשך השנים הפך בית המדרש למוקד שאליו הגיעו תלמידים ומבקרים מערים רבות ברחבי הארץ.

לצד פעילותו התורנית, הרב גואטה היה מוכר גם בזכות פעילותו הציבורית והקהילתית. רבים פנו אליו לקבלת עצה והכוונה, והוא הרבה למסור שיעורים והרצאות לקהלים מגוונים. תלמידיו מספרים כי לאורך השנים פעל לקרב יהודים למסורת ולחזק את הקשר שלהם לעולם התורה.

בתקופת מגפת הקורונה עבר לתקופה מסוימת לטבריה יחד עם קבוצת תלמידים, שם המשיכו את סדרי הלימוד והתפילה מחוץ לנתניה. גם באותם ימים המשיך לקיים פעילות תורנית סדירה ולמסור שיעורים לתלמידיו.

הרב הותיר אחריו שני בנים ושתי בנות. בני משפחתו ותלמידיו מציינים כי במהלך חייו התמודד עם טרגדיה אישית קשה, כאשר בנו הצעיר נהרג בתאונת דרכים זמן קצר לאחר חגיגת בר המצווה שלו. למרות האובדן, המשיך בפעילותו הציבורית והתורנית במשך השנים שלאחר מכן.

הידיעה על מותו הכתה בתדהמה את בני משפחתו, תלמידיו ותושבים רבים בנתניה. לאורך השנים נחשב הרב עמוס גואטה לדמות מוכרת בעיר, ובקהילה מספרים כי השפעתו חרגה מעבר לכותלי בית המדרש והגיעה לאלפי אנשים שליוו אותו לאורך עשרות שנות פעילות.