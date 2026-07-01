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מחריד: פרטים חדשים על רצח הרב גואטה בנתניה

התלמיד שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים: פרטים חדשים ומחרידים על רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. גבאי הישיבה, שניסה לעצור את התוקף ולמנוע ממנו להמשיך בדקירות, נפצע במהלך האירוע

11:00
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הרב עמוס גואטה (צילום: באדיבות המצלם)

המקובל וראש הישיבה הרב עמוס גואטה, בן 75 מנתניה, נרצח הבוקר (רביעי) לאחר שנדקר בישיבה שבה התפלל בעיר.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום פינו אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לאחר מאמצים ממושכים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

כעת מתפרסמים פרטים חדשים על הרצח המזעזע. מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי החשוד במעשה הוא צעיר בשנות ה-20 לחייו, שלפי החשד היה חלק מחצר הרב. על פי החשד, לאחר שסיים להתפלל סמוך לרב, שלף סכין שהביא עמו ודקר אותו ארבע פעמים.

גם גבאי הישיבה, שניסה לעצור את התוקף ולמנוע ממנו להמשיך בדקירות, נפצע במהלך האירוע. החשוד נמלט מהמקום, ובתום מצוד שנמשך כמה שעות נעצר במרכז נתניה.

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