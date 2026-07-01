ניסיון פיגוע בלוד: נוטרל מחבל שניסה לדקור לוחם יס"מ

המשטרה עדכנה כעת (רביעי) כי לפי דיווח ראשוני, נוטרל מחבל שניסה לפגוע בלוחם יס"מ.

בהודעה נמסר כי במהלך פעילות משטרתית בעיר לוד, זיהתה ניידת משטרה מתחנת לוד חשוד האוחז בסכין וקראה לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יס"מ שפעלו במקום, ועל פי החשד ניסה לדקור את אחד הלוחמים.

הלוחם ביצע ירי לעבר המפגע ונטרל אותו. אין נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז נמצאים בזירה, מבודדים את המקום ואוספים ממצאים. נסיבות האירוע והרקע נבדקים.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, עושה את דרכו לזירה ומקיים הערכת מצב. לאחר זמן קצר, נקבע מותו של המחבל.