עיתונאי 'הארץ' טוען: "בנט טוב יותר לשמאל מאיזנקוט"

עיתונאי הארץ דמיטרי שומסקי, טען כי למעשה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, טוב יותר לשמאל מאשר גדי איזנקוט.

בדבריו כתב שומסקי: "תחת שלטון של ימין אידיאולוגי לא־ביביסטי יהיה קל לשמאל לעורר את המאבק במפעל הכיבוש האובדני, מאשר תחת מרכז חלול המיישם בצנעה את מדיניות הימין.

מי עדיף בתור ראש הממשלה הבא, גדי איזנקוט או נפתלי בנט? ראשית, שניהם צפויים לנהל מדיניות זהה מהותית בכל הנוגע להמשך קידומו של מפעל הכיבוש והאפרטהייד האובדני בין הנהר לים. עם זאת, אין ספק שכל אחד מהם יממש מדיניות זו באופן שונה לגמרי מרעהו.

איזנקוט, הממצב את עצמו כאיש מרכז - לעיתים כאיש מרכז־שמאל אך לרוב כאיש מרכז־ימין - יוסיף לתחזק ובמידת האפשר להעמיק את השליטה בעם הפלסטיני, במעטה של מתינות ובכפוף לשיח בדבר "צורכי הביטחון".

עוד טען שומסקי: "בנט, לעומתו, הוא איש ימין אידיאולוגי באופן גלוי ומובהק. הוא נותר נאמן קנאי ונלהב לעקרון שלמות הארץ כשהיה בימים בהם כיהן כמנכ"ל מועצת יש"ע. אכן, בכל הזדמנות מתאימה ובכל פורום רלוונטי, נוהג בנט להצהיר כי עם ישראל הוא העם הילידי של ארץ ישראל מימי הקדם, ומכאן שלו ורק לו שמורה זכות ההגדרה העצמית הלאומית בארצו - זכות המעוגנת בספר הספרים.

מבלי שהשמאל המדיני יגרום לציבור הישראלי להתייצב פנים אל פנים מול מכלול שאלות מעין אלה, לא יהיה אפשר אפילו לחלום על חידוש התהליך המדיני ביום מן הימים - והרי הסיכוי לעורר אותן בצורה נוקבת הרבה יותר גדול תחת שלטון של ימין אידיאולוגי לא־ביביסטי, מאשר תחת מרכז חלול המיישם בצנעה את מדיניות הימין. לכן, פרדוקסלי ככל שזה יישמע, יש להודות שבנסיבות הבלתי שגרתיות של הפוליטיקה הישראלית העכשווית, בנט עשוי להיות טוב לשמאל".