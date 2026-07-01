"חיילים צייצו מיקומים בזמן קרב": בכיר בצה"ל חושף את היקף הריגול וההדלפות

ראש מחלקת ביטחון המידע היוצא בצה"ל, אל"ם ג', חשף בכנס מקצועי נתונים על היקף אירועי ביטחון המידע והדלפות המידע במהלך מלחמת חרבות ברזל. לדבריו, צה"ל התמודד עם מספר חסר תקדים של אירועי דליפה, שהובילו לפתיחת עשרות חקירות ביטחוניות ולפעילות מודיעינית נרחבת בשיתוף שירות הביטחון הכללי.

בדברים שנחשפו הבוקר מהכנס אמר אל"ם ג' כי היקף התופעה היה חריג ביחס לעבר. "אתגרים כאלה לא פגשנו. צה"ל דלף את עצמו לדעת, זה נמשך תוך כדי המלחמה ואפילו התגבר. חיילים תוך כדי קרב צייצו את מיקומם, העלו תמונות. תופעות שחשבנו שאנחנו מצביעים עליהן בתחקירים של צה"ל, עם תובנות ולקחים שצה"ל למד, ושכח שהוא למד, כל חודשיים תחקרנו את אותם אירועים", אמר.

עוד חשף כי במהלך המלחמה נפתחו יותר מ-30 חקירות ביטחוניות במטרה לאתר את מקורות ההדלפות. לדבריו, מדובר בהיקף חקירות המקביל לעשור שלם בתקופות שגרה. לצד זאת ציין כי במקביל התנהלה גם מערכה מודיעינית נגד גורמים שפעלו בשליחות מדינות אויב.

לדברי ראש מחלקת ביטחון המידע היוצא, עד כה עצר שירות הביטחון הכללי יותר מ-80 בני אדם בחשד שאספו מודיעין מתוך בסיסי צה"ל. "ניהלנו מערכה מודיעינית מול אויב אמיתי, מרגלים בשטחנו, כאלה שמופעלים ומשוטים", אמר.

הדברים ממחישים את האתגרים הביטחוניים שניצבו בפני מערכת הביטחון במהלך הלחימה, הן בהתמודדות עם הדלפות מידע מתוך הכוחות בשטח והן במאבק נגד ניסיונות איסוף מודיעין עבור גורמים עוינים.