הארנקים של איראן נחשפו: הוטלו סנקציות על 24 מיליון ש"ח שיועדו לחיזבאללה

מטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, בשיתוף קהיליית המודיעין, חשף תשתית מימון מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים ששימשה את משמרות המהפכה של איראן להעברת כספי טרור לשלוחיהם באזור, בהם ארגון הטרור חיזבאללה. בעקבות הממצאים, חתם היום (רביעי) שר הביטחון ישראל כ"ץ על צווי סנקציות נגד 37 ארנקים דיגיטליים, שבהם אותרו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של יותר מ-24 מיליון שקלים.

על פי משרד הביטחון, מהחקירה עלה כי הארנקים היו חלק מרכזי בתשתית המימון של משמרות המהפכה ושימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן, ובראשם חיזבאללה. עוד נמסר כי מניתוח מעמיק של הארנקים, שעלו כמקושרים גם לחיזבאללה, עולה כי באמצעות התשתית הועברו לאורך השנים עשרות מיליוני דולרים לארגוני טרור שונים.

במשרד הביטחון ציינו כי המהלך הוא חלק מהמאבק הכלכלי שמנהלת ישראל נגד תשתיות המימון של משמרות המהפכה ושלוחיה, בהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים. עוד נמסר כי סיכול ציר המימון התאפשר בעקבות פעילות מודיעינית, מבצעית ומשפטית משולבת של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור וגורמי ביטחון נוספים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "המערכה נגד איראן אינה מתנהלת רק בשדה הקרב, אלא גם במאבק על הכסף שמניע את הטרור. כל דולר שנמנע ממשמרות המהפכה הוא דולר שלא יגיע לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים ולשלוחי הטרור של איראן. נמשיך לפגוע בכל צירי המימון של ציר הטרור האיראני, בכל מקום ובכל אמצעי".

ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, יוראי מצלאוי, הוסיף: "גם במרחב הקריפטו אין חסינות למממני טרור. המט"ל ימשיך לאתר, לחשוף ולפגוע בתשתיות המימון של איראן ושלוחיה, בכל מקום שבו הן פועלות".