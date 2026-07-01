מגיש ערוץ 13 בתגובה לסערה: "כואב הלב"

האמירה של נתניהו על מה שהשתנה בו מאז ה-7 באוקטובר, ממשיכה לעורר סערה ברשת.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו השתתף אמש (שלישי) בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, ושם הוא נשאל מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, והשיב בצחוק: "ירדתי טיפה במשקל".

ברשת לא עברו על כך בשתיקה ותקפו את נתניהו בחריפות. רובי חן, אביו של איתי חן, הלוחם שנחטף לעזה ב-7 באוקטובר ומותו נקבע לאחר מכן, התייחס לדברים וכתב: "איזה כיף שאפשר להתבדח על ה 7 לאוקטובר. איש שפגשתי מספר פעמים שלא באמת היה אכפת לו שחרב עלינו העולם שהכרנו קודם.

אדם שאין לו בעיה להקריב עוד עשרות רבות של לוחמים למען המשך השלטון שלו. אדם שלא ידע לאחד אלא המשיך את הפילוג בעם. כמה קל להתבדח שלא מאבדים ילד והילד שלך במיאמי. גועל נפש".

מגיש ערוץ 13, אודי סגל, התייחס לדברים וכתב: "כואב הלב".