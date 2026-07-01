חבר הקבינט טוען: ישראל תרחיב את השליטה ל-100% משטח רצועת עזה

שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, אמר הבוקר כי ישראל צפויה להרחיב בהדרגה את שליטתה בשטחי רצועת עזה, עד להשתלטות מלאה על כלל שטח הרצועה. את הדברים אמר בריאיון לזיו מאור.

לדברי כהן, "אני אומר את זה מכיוון שאני יושב בקבינט ואני מבין שאנחנו לא יכולים לתת לחמאס להרים את הראש, אפילו במילימטר. אין דבר כזה". עוד הוסיף כי מגמת הרחבת השליטה הישראלית ברצועה צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים.

כהן הציג נתונים שלפיהם, לפני כחודשיים ישראל שלטה בכ-53% משטח רצועת עזה, לפני כחודש בכ-60%, וכיום השליטה "נושקת ל-70%". לדבריו, "תפיסת השטח שלנו רק תלך ותגדל עד שנגיע ל-100% משטח הרצועה".

השר לא ציין במסגרת הריאיון לוח זמנים להשלמת היעד שעליו דיבר, אולם הדגיש כי לשיטתו מדובר במהלך הכרחי שנועד למנוע מחמאס להתבסס מחדש או לשקם את יכולותיו הצבאיות.