יעקב ברדוגו מפתיע: "הוא איש השמאל הקיצוני ביותר"

מגיש ערוץ 14, יעקב ברדוגו, תקף בחריפות את ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט.

ברדוגו טען כי איזנקוט מתחזה: "זה לא פורים. לא מתחפשים לאנשי ימין, כפי שהיועצים שלו מנסים לצייר אותו. שבענו מכך. איזנקוט הוא איש השמאל הקיצוני ביותר. תומך בהקמת מדינה פלשתינית ומוכן לקבל את איראן גרעינית.

האיש שהתוכנית תר"ש גדעון שלו פגעה אנושות בצה"ל. הוא נציג מלא של הדיפ-סטייט הישראלי, של תומכי אוסלו, ההתנתקות והבריחה מלבנון. צריך לשים את חוסר היושר וגניבת הדעת שלו על השולחן. הוא אומר בעצם: תנו לי להיות 'איש ימין' כדי שאגנוב את קולותיכם".