"נתניהו פסיכופט, אין מצב שזה אמיתי, הוא חולה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התראיין אמש (שלישי) בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, ותשובה אחת שלו הצליחה להטריף את הרשת.

נתניהו נשאל מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, והשיב בצחוק: "ירדתי קצת במשקל".

ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, תקף אותו בחריפות: "‏ראש ממשלה שמתבדח על טבח שבעה באוקטובר ומתגאה בכך שמה שהשתנה אצלו מאז המחדל החמור בתולדותינו, במשמרת שלו, הוא ״ירידה במשקל״ - הוא אדם מנותק, לא כשיר ואינו ראוי לעם הזה. ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את המחדל ותמנע את הישנותו, היא צו השעה. אנחנו נקים אותה. זה בנפשנו".

העיתונאי נדב איל תקף אף הוא וכתב: "כולם השתנו אחרי ה-7 באוקטובר. כולם חוץ ממנו. נתניהו אומר שהוא איבש קצת במשקל, ההלצה, הבוז. במדינה חפצת חיים מפסידים על זה, רק על זה את הבחירות. גם ללא אחריות של שני עשורים למחדל".

מובילת המחאה שקמה ברסלר תקפה: "ירד במשקל? ירד קוגנטיבית! הבעיה היא שזה עולה ויעלה בדם את מחיר ההפקרה אנחנו ממשיכים לשלם".

דביר קריב כתב: "אני לא ראיתי בלייב ולא יודע האם זה סרטון בבינה מלכותית. יש בהחלט מצב שזה מזויף. לא נשמע לי סביר שזה מה שראש ממשלה יענה".

גולשים רבים, ביניהם הורים שכולים, פעילי שמאל ופוליטיקאים נוספים, תקפו בחריפות את נתניהו. כינו אותו "פסיכופט, חסר לב, אנטיפט" ועוד.