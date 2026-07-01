חשש כבד בישראל: עלול לשמש את חמאס לפעולות טרור

תופעת ההברחות מתרחבת. מתחילת השנה, 28 רחפנים חצו בהצלחה לשטח רצועת עזה.

על פי הדיווח של דורון קדוש, חלק מהרחפנים הוברחו ממצרים לעזה, וחלקם מישראל לעזה. צה״ל מנסה בחודשים האחרונים להפעיל מאמצים רבים כדי לסכל את ההברחות האלה ולפגוע ברחפנים, אך למרות זאת לא הצליח למנוע זאת לחלוטין.

ניתן להעריך שרובם לפחות הגיעו לידי חמאס, לא ניתן לדעת מה הוברח עליהם - וגם הרחפנים עצמם - הם נכס יקר ערך לחמאס, ויוכלו לשמש בעתיד למטרות טרור.

חמאס לומד מהפעלת רחפני הנפץ היעילה של חיזבאללה בלבנון ומפיק את הלקחים, ובמערכת הביטחון מוטרדים מהעניין.

בנוסף, מתחילת השנה, 89 ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים סוכלו. בסך הכל, 117 ניסיונות הברחה תוך חצי שנה בלבד. בצה״ל טוענים כי כל ההברחות שנתפסו עד כה היו של סמים בלבד - אבל כאמור יש עשרות שלא נתפסו, וכל אלה - הם רק המקרים שידועים לצבא. יש להביא בחשבון שלא את כל הרחפנים צה״ל זיהה בזמן אמת ולא כל המקרים מוכרים.