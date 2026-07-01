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צה"ל מסיר איומים: ארבעה מחבלי חמאס חוסלו בצפון עזה

במסגרת שורת תקיפות בצפון רצועת עזה חיסל צה"ל ארבעה מחבלים, בהם פעילי נ"ט, צלף ומפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס

08:23
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חיסול מחבלים בעזה (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה, וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

המחבלים שחוסלו:

ואיל מחמוד עלי לבד - פעיל נ"ט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

מעאז מחמד חסן אחמד - פעיל נ"ט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

סאמח אבו כמיל - מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

אכרם אשרף חמאד לבד - פעיל צליפה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס

חיסול מחבלים בעזה
חיסול מחבלים בעזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד שלשום (ב'), פירי שיגור ומשגרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

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