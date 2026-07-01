עליזה בלוך נשאלה למי היא מצטרפת בפוליטיקה; כך היא השיבה

ראש עיריית בית שמש לשעבר, ד"ר עליזה בלוך, הודיעה לאחרונה על הצטרפותה לפוליטיקה, והבוקר (רביעי) היא חושפת בראיון ברדיו 103fm מה הדבר שהכי חשוב לה.

תחילה אמרה בלוך כי "זאת הייתה דילמה ארוכה. אחרי בית שמש אמרתי - לא צריך פוליטיקה, בואו נעסוק בדברים אחרים. אנחנו אחרי שנה קשה במיוחד, עוד שנה ועוד שנה, שבה הילדים שלנו לא למדו. אני רוצה להגיד לאזרחי ישראל - תתעוררו, זו המערכה הכי חשובה שנוגעת בכל בית ובית אצלנו".

עוד היא הוסיפה: "אני מדברת עם כולם. המדד מבחינתי, זה אצל מי החינוך הוא בראש סדר העדיפויות. מסתבר שכולם חושבים שהחינוך בראש. אם אנחנו נבזבז את ההזדמנות הזאת ולא נקים קבינט חברתי חינוכי, אנחנו נהיה בקריסה טוטאלית. זאת החזית הכי חשובה ואסור לוותר עליה".