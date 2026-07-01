הכתב הפוליטי חושף: "עד הרגע האחרון דרעי ניסה לסכל את זה"

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, פעל עד לרגע האחרון בניסיון למנוע את קיום עצרת המחאה שנערכה בבני ברק ובה נשמעו מתקפות חריפות נגד הרמטכ"ל.

בריאיון לרדיו 103FM אמר הבוקר הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, כי דרעי הבין כי מי שעומד מאחורי ארגון העצרת הוא הפלג הירושלמי, וכי מטרת המהלך הייתה ליצור מתיחות ופילוג בתוך תנועת ש"ס.

בריאיון אמר שמש: "דרעי ניסה עד הרגע האחרון לסכל את העצרת הזאת. הוא גילה שמי שעומד מאחוריה הוא הפלג הירושלמי הקיצוני".