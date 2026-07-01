טרגדיה בנתניה: רב מוכר נדקר למוות בישיבה בעיר

רב מוכר בשנות ה-70 לחייו נרצח הבוקר (רביעי) באירוע דקירה בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה.

כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומנהלים מצוד אחר החשוד במעשה.

על פי הודעת המשטרה, התקבל דיווח על אירוע אלימות בישיבה בעיר, במהלכו נדקר תושב נתניה בשנות ה-70 לחייו.