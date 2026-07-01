טרגדיה בנתניה: רב מוכר נדקר למוות בישיבה בעיר

רב מוכר בשנות ה-70 לחייו נרצח הבוקר (רביעי) באירוע דקירה בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה.
כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומנהלים מצוד אחר החשוד במעשה.
על פי הודעת המשטרה, התקבל דיווח על אירוע אלימות בישיבה בעיר, במהלכו נדקר תושב נתניה בשנות ה-70 לחייו.
שוטרי תחנת נתניה, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות, לצד סריקות נרחבות לאיתור החשוד.
בשלב זה מעריכים במשטרה כי הרקע לאירוע פלילי, ונסיבות המקרה נמצאות בבדיקה.
במד"א־הצלה שרון סיפרו כי הוזעקו לרחוב שמעון בר יוחאי בעקבות הדיווח על הדקירה.
החובשים יונתן ינקלביץ ושמואל סלמון, שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "הגענו במהירות למקום ומצאנו גבר כבן 70 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם צוותי מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו כשמצבו הוגדר אנוש."
זמן קצר לאחר הגעתו לבית החולים נקבע מותו.
המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות האירוע ובסריקות אחר החשוד.