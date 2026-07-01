דיווח: טראמפ בוחן חזרה למלחמה כוללת נגד איראן

דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק, עבד רחים ח׳טיב,פלאש 90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל בימים האחרונים לחדש מתקפה רחבת היקף נגד איראן, אך החליט בשלב זה להמשיך במסלול הדיפלומטי. כך דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, טראמפ קיים מספר התייעצויות עם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, שבמהלכן נבחנה האפשרות לנטוש את המשא ומתן עם טהרן ולחדש את התקיפות בקנה מידה מלא. על פי הגורמים, הדיונים עסקו בשאלה האם על ארצות הברית להשלים את המהלך הצבאי נגד איראן, צעד שחלק מהמשתתפים הגדירו כ"סיום העבודה". עם זאת, טראמפ סבור כי פתיחה במערכה רחבה נוספת עלולה לפגוע במגעים המדיניים ולהרחיק את האפשרות להגיע להסכם שיביא לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית. לפי הדיווח, הנשיא אף הביע נכונות לאפשר למשא ומתן להימשך גם מעבר ליעד שנקבע, ה-18 באוגוסט, זאת כדי לאפשר לצדדים למצות את השיחות.

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למרות ההימנעות ממלחמה כוללת, טראמפ אינו שולל המשך תקיפות ממוקדות במקרה שאיראן תפר את מזכר ההבנות.

זו למעשה המדיניות שנקט הממשל האמריקני בסוף השבוע האחרון, כאשר תקיפות אמריקניות במצר הורמוז הובילו לחילופי מהלומות מול איראן.

במקביל, שליחיו של טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, הגיעו לדוחא שבקטאר לסבב נוסף של שיחות עקיפות עם איראן, באמצעות מתווכים.

אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות נותרה דרישתה של איראן לגבות אגרות מעבר מספינות החוצות את מצר הורמוז. ארצות הברית מתנגדת לדרישה ומתעקשת כי חופש השיט במצר יישמר כפי שהיה לפני העימות האחרון.

לפי הדיווח, במשמרות המהפכה אף העבירו מסר למתווכים הקטארים כי אם וושינגטון לא תספק ערבויות לשליטה איראנית במצר, טהרן תשקול לסגור אותו מחדש.

גם ראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד-באקר קאליבאף, הצהיר כי איראן "מוכנה למלחמה" אם ארצות הברית לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגרת השיחות.