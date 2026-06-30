צרפת עלתה ליתרון רגע לפני ההפסקה, 0:2 על שבדיה

נבחרות צרפת ושבדיה נפגשו הלילה (בין שלישי לרביעי) באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי במסגרת שלב 32 האחרונות של מונדיאל 2026. המנצחת במשחק תפגוש בשמינית הגמר את פרגוואי, שהפתיעה מוקדם יותר והדיחה את גרמניה.

צרפת פתחה את ההתמודדות בשליטה וניסתה להכריע כבר בדקות הראשונות. אלכסנדר איסק היה הראשון לאיים עבור שבדיה, אך בעט חלש לידיו של מייק מניאן. מנגד, לוקא דין, קיליאן אמבפה, בראדלי ברקולה ואדריאן ראביו הגיעו למצבים טובים, אך לא הצליחו להכניע את השוער וידל זטרסטרם, שהציג יכולת מרשימה בין הקורות.

בדקה ה-20 אמבפה כבר מצא את הרשת, אולם השער נפסל בעקבות נבדל. הלחץ הצרפתי נמשך, ראביו נעצר אצל השוער, אמבפה פגע בקורה, ובהמשך גם מייקל אוליסה סיפק מספרת מרהיבה שנעצרה בקורה, לפני שעוסמאן דמבלה החמיץ את הכדור החוזר.

רגע לפני הירידה למחצית הגיע גם השער המיוחל. בדקה ה-45, לאחר קרן שבוצעה במהירות, דמבלה מצא את אמבפה, שחתך למרכז, השתחרר מהמגן ושלח בעיטה מדויקת לרשת. צרפת ירדה להפסקה ביתרון 0:1, לאחר מחצית שבה שלטה ברוב שלבי המשחק והייתה קרובה לכבוש כבר בשלב מוקדם יותר.

צרפת המשיכה להפגין עליונות מול שבדיה ועלתה ליתרון 0:2 בתחילת המחצית השנייה. לאחר שער היתרון של קיליאן אמבפה רגע לפני ההפסקה, ברדלי ברקולה הכפיל את התוצאה בדקה ה-53 והקרב על הכרטיס לשמינית הגמר נוטה בבירור לטובת הטריקולור