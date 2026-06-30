נתניהו נשאל מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר והתשובה הובילה לסערה

רה"מ נתניהו ( דובר צה"ל )

ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר סערה בעקבות תשובה שסיפק במהלך ריאיון בתוכנית "הפטריוטים", כאשר נשאל על ידי ינון מגל מה השתנה אצלו מאז אירועי 7 באוקטובר.

בתגובה לשאלה השיב נתניהו, תוך גיחוך: "קודם כל, הורדתי במשקל". בהמשך התייחס גם לנושאים נוספים, אולם הדברים עוררו תגובות ביקורתיות מצד גורמים במערכת הפוליטית וברשתות החברתיות, שטענו כי מדובר באמירה שאינה הולמת את חומרת האירועים.

נתניהו באולפן הפטריוטים - צילום: מותך שידורי ערוץ 14 נתניהו באולפן הפטריוטים | צילום: צילום: מותך שידורי ערוץ 14 10 10 0:00 / 1:53

במפלגת ישראל ביתנו תקפו את ראש הממשלה וכתבו: "מה השתנה מאז ה-7 באוקטובר? אלפי נרצחים ונופלים, עשרות אלפי פצועים, מאות אלפי מפונים מהצפון ומהדרום ומיליוני אזרחים קורסים תחת יוקר המחיה. וראש ממשלת ה-7 באוקטובר? ממשיך לצחוק ולברוח מאחריות".

גם גדי איזנקוט מתח ביקורת על ההתבטאות וכתב: "ראש ממשלה שמתבדח על טבח שבעה באוקטובר ומתגאה בכך שמה שהשתנה אצלו מאז המחדל החמור בתולדותינו, במשמרת שלו, הוא 'ירידה במשקל', הוא אדם מנותק, לא כשיר ואינו ראוי לעם הזה".

איזנקוט הוסיף כי "ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את המחדל ותמנע את הישנותו היא צו השעה. אנחנו נקים אותה. זה בנפשנו".