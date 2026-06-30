נורבגיה בשמינית הגמר: הולאנד הכריע, חוף השנהב הודחה מהמונדיאל

נבחרת נורבגיה העפילה הערב (שלישי) לשמינית גמר מונדיאל 2026 לאחר שניצחה 1:2 את חוף השנהב במסגרת שלב 32 האחרונות. הנורבגים הציגו משחק יעיל והכריעו את ההתמודדות בדקות הסיום בזכות הכוכב הגדול שלהם, ארלינג הולאנד.

היתרון הראשון הגיע בדקה ה-39, כאשר אנטוניו נוסה השלים מהלך אישי נהדר והכניע את שוער חוף השנהב כדי לקבוע 0:1 לנורבגיה. הנבחרת האפריקאית לא ויתרה, הגבירה את הלחץ ובדקה ה-74 באה על שכרה, כשאמאד דיאלו השווה ל-1:1 והחזיר את התקווה לחוף השנהב.

אלא שנורבגיה ידעה להגיב בזמן. בדקה ה-86 ארלינג הולאנד היה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב את שער הניצחון ולקבוע 1:2. עבור חלוץ מנצ'סטר סיטי היה זה שערו ה-60 במדי הנבחרת, נתון שממשיך להמחיש את קצב הכיבושים המרשים שלו בזירה הבינלאומית.

חוף השנהב הציגה משחק התקפי, הגיעה למספר מצבים ואף הצליחה לחזור מפיגור, אך לא הצליחה להשלים את המהפך ונפרדה מהטורניר. מנגד, נורבגיה ממשיכה את המסע שלה במונדיאל ותמתין כעת ליריבתה בשלב שמינית הגמר, כשהיא חולמת על המשך היסטורי בטורניר.