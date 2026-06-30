חיזוק משמעותי: מצטרפת חדשה למפלגה של איזנקוט

מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ממשיכה להרחיב את שורותיה ומציגה הערב (שלישי) רכש חברתי משמעותי: אלקס ריף, מנכ"לית וממייסדות עמותת "לובי המיליון", מצטרפת רשמית למפלגה. ריף, שנחשבת לאחד הקולות המשפיעים ביותר בישראל בעשור האחרון בעיצוב מעמדם הציבורי, הפוליטי והתרבותי של יוצאי ברית המועצות, תוביל ותרכז את תוכנית העלייה והקליטה של המפלגה.

ריף מוכרת כמי שהובילה מאבקים ציבוריים ופרלמנטריים ענפים לטובת שוויון זכויות עבור 1.2 מיליון הישראלים דוברי הרוסית. בין היתר, הקימה את תנועת "הבריגדה התרבותית" שהנגישה את חגיגות הנובי גוד לחברה הישראלית, פעלה להכרה בגבורת הווטרנים שלחמו בצבא האדום, והובילה שינויי מדיניות בנושאי עוני ועוקץ קשישים, מאבק לשינוי בירורי היהדות, תהליכי גיור מכבדים וקידום ייצוג הולם בשירות המדינה.

( מפלגת 'ישר' )

קצינה, יועצת כלכלית וכלת פרס שרת התרבות

ריף (40), נשואה ואם לשלושה, עלתה מאוקראינה בגיל 5 וגדלה בנתניה. בעברה שירתה כקצינה ומפקדת טירונים, שימשה כיועצת בכירה לממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, והיא מחזיקה בתואר ראשון במדע המדינה ומנהל עסקים ובתואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. לצד זאת, היא בוגרת בית הספר לקולנוע "סם שפיגל" וכלת פרס שרת התרבות על ספרה הראשון.

הצטרפותה מגיעה בהמשך לשורת בכירים שהצטרפו לאחרונה למפלגתו של איזנקוט, בהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, וחברת הכנסת אורית פרקש הכהן.

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איזנקוט: "מנהיגות של אחריות ותוצאות"; ריף: "אלחם בגזענות"

יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, בירך על המהלך: "אלקס מביאה עימה שילוב של פעילות ציבורית, יכולת ביצוע ורגישות חברתית. היא מנהיגה שצמחה מהשטח ומייצגת דור שלם של ישראלים שדורשים להיות שותפים מלאים בעיצוב עתיד המדינה. אלקס היא קול נחרץ, ממלכתי וערכי שמייצג את המנהיגות שישר! מציעה לעם ישראל".

ריף עצמה חתמה בהצהרת כוונות לוחמנית לקראת כניסתה למערכת הפוליטית: "לפני 35 שנה הורי עזבו הכל ועלו לישראל כדי שיהיה לי סיכוי לעתיד טוב יותר במדינה יהודית ודמוקרטית. היום אני יוצאת להילחם על עתיד המדינה למען הילדים שלי. אפעל כדי שדור ההורים יפרוש בכבוד, שדור הילדים יוכל להתחתן בישראל, שהאולפנים ישודרגו והזדמנויות תעסוקה ייפתחו. אלחם בגזענות ואפעל לצמצום בירוקרטיה מיותרת".