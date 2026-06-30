גוטליב תוקפת את זיני: "יש מרד והפיכה בשב"כ, מוטב להקים אותו מחדש"

חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה הערב התייחסות חריפה כלפי התנהלות שירות הביטחון הכללי, וקראה לראש השב"כ, האלוף דוד זיני, לנקוט צעדים מיידיים נגד גורמים שלדבריה פעלו בניגוד להוראותיו.

"ראש השב"כ האלוף דוד זיני, אני בטוחה שהבנת שיש מרד והפיכה בשב"כ על הראש שלך", כתבה גוטליב. לטענתה, "מרד והפיכה בצמרת השב"כ על ראשו של ראש הממשלה הוביל אותנו לתופת אוקטובר".

עוד הוסיפה כי "כל מי שהעז להדליף שיחות בינך לבין חוקרי שב"כ, כל מי שהעז לחתור תחת הוראתך לחקור את מקור ההדלפה בדבר התקיפה באיראן לערוץ 12, צריך להיות מודח לאלתר".

גוטליב חתמה את דבריה בקריאה לבצע שינוי עמוק בארגון, וכתבה: "מוטב להקים שב"כ מחדש מלהישען על חוסר נאמנות שכזה".