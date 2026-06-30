איזנקוט פותח חזית: נסיים את המלחמה; נקים ממשלה ציונית

גדי איזנקוט הציג הערב (שלישי) מסרים מרכזיים לקראת הבחירות, במסגרת השקת קמפיין הבחירות של מפלגת "ישר". בנאומו קרא להקמת ממשלה ציונית רחבה והדגיש כי בכוונתו לפעול לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית.

"הממשלה שנקים לא תכריע צד אחד או תרומם אחר", אמר איזנקוט. "אעשה הכול לאחד את העם. נפעל להקים ממשלה ציונית, מאחדת וראויה".

בהמשך התייחס גם לסוגיות הביטחוניות ואמר כי תפיסת עולמו היא שהמלחמה אינה יעד בפני עצמה. "לא נראה במלחמה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לחיזוק הביטחון", אמר.

איזנקוט חתם את דבריו בהתייחסות להשלכות המלחמה על החברה הישראלית: "כאב המלחמה לא יימחק לעולם, אבל יש ביכולתנו לבנות מחדש". הדברים נאמרו במסגרת השקת מסע הבחירות של מפלגת "ישר".