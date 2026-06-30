סקר מנדטים: בנט בשפל חדש; נתניהו מזנק

( יונתן זינדל / פלאש90 )

הטלטלות המדיניות והפוליטיות של הימים האחרונים נותנות את אותותיהן במפת המנדטים: בצל חתימת ההסכם עם לבנון, הצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על רצונו בהרחבת הממשלה והסערה הציבורית המתמשכת סביב סוגיית העריקים החרדים, סקר מנדטים חדש חושף מגמת התחזקות לליכוד. הסקר, שנערך עבור i24NEWS באמצעות מכון "דיירקט פולס", פורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית ומציג שינויים מעניינים ביחסי הכוחות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת "הליכוד" בראשות בנימין נתניהו שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר ואף רושמת התחזקות של שני מנדטים בהשוואה לסקר שנערך בשבוע שעבר, כשהיא מטפסת ל-29 מנדטים. מנגד, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט חווה מגמה הפוכה, מאבדת מנדט אחד ויורדת ל-19 מנדטים. הדמוקרטים עולים, הציונות הדתית נחלשת בגזרת המפלגות הבינוניות והקטנות נרשמת יציבות יחסית עם תנודות קלות: מפלגת "ביחד" שומרת על כוחה עם 11 מנדטים, ומספר זהה של מנדטים מקבלת גם מפלגת "הדמוקרטים" המאוחדת, שרושמת התחזקות של מנדט אחד. בגזרת המפלגות החרדיות נרשמת יציבות מוחלטת כאשר ש"ס מקבלת 9 מנדטים ויהדות התורה עומדת על 8 מנדטים. מנגד, מפלגת "ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-9 מנדטים, בעוד "עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר שומרת על כוחה עם 8 מנדטים. בגזרה הערבית נרשמת יציבות כאשר הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים ורע"ם עומדת על 5 מנדטים. מי שנמצאת במגמת דאגה היא מפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ', שיורדת במנדט אחד ומגרדת את אחוז החסימה מלמעלה עם 4 מנדטים בלבד.

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תמונת הגושים: יתרון מובהק לקואליציה

ההתחזקות של הליכוד משפיעה באופן ישיר על תמונת הגושים הכללית ומעניקה מרחב נשימה לקואליציה הנוכחית, אם כי היא עדיין רחוקה מרף 61 המנדטים להקמת ממשלה עצמאית.

בחלוקה לגושים פוליטיים על פי תוצאות הסקר הנוכחי: גוש תומכי נתניהו (הקואליציה) מטפס ל-58 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו (האופוזיציה ללא המפלגות הערביות) עומד על 50 מנדטים, ואילו המפלגות הערביות מחזיקות יחד ב-12 מנדטים.