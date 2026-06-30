לקראת יום ה-1,000 לטבח: טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר חוזר

שלוש שנים אחרי האסון ששינה את פני המדינה, תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות הבוקר (רביעי) על פתיחת ההכנות לטקס הזיכרון הלאומי. האירוע, שהפך בשנתיים האחרונות למוקד המרכזי לציון יום הטבח, ייערך ב-7 באוקטובר בפארק הירקון במתכונת חדשה של "פארק פתוח", במטרה לאפשר לרבבות ישראלים לקחת חלק בטקס הזיכרון הגדול ביותר בתולדות המדינה.

הטקס, שצמח מיוזמת המשפחות, יתקיים בערב יום רביעי, 7.10, בהשתתפות מאות משפחות שכולות, ניצולי שבי, נציגי הקהילות שנפגעו ומיטב אמני ישראל. המארגנים מדגישים כי גם השנה הטקס ישודר בשידור חי בכל גופי התקשורת בישראל ובעולם, וימשיך להוות מוקד הסברה בינלאומי לתיעוד אירועי שמחת תורה.

"מתכננים את אירוע הזיכרון הגדול בתולדות המדינה", אמר יונתן שמריז, ממייסדי הטקס. "עם פארק פתוח, ללא טריבונות וכיסאות מסומנים, יחד עם הקהילות ושורדי השבי, נקיים אירוע שיאחד את העם בכאב ובתקווה".

עמרי שפרוני, ממייסדי הטקס, הוסיף: "אנחנו המשפחות לא יכולים לשכוח ולא יכולים לטשטש. לקחנו אחריות לספר מה שקרה באמת על במה לאומית. יש לנו אחריות לדאוג שכל בית בישראל ירגיש חלק מהכאב ומהתקווה".

אשירה גרינברג, אלמנתו של סא"ל תומר גרינברג ז"ל ומנחת הטקס בשנה שעברה, שיתפה בתחושותיה: "הרעיון הוא לאחד את הציבור סביב זיכרון משותף ולייצג את כל הקהילות שנפגעו באופן הכי אותנטי שיש. השנה המעמד יהיה מרגש במיוחד, כשהפעם ניצולי שבי יישבו לצד משפחותיהם בקהל".

כפי שהיה בשנתיים הקודמות, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור. תנועת "קומו" השיקה קמפיין גיוס המונים ומזמינה את הציבור הרחב להירתם ולתמוך בקיומו של האירוע: https://bit.ly/nationalceremony2026.