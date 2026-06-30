דונלד טראמפ ( שאטרסטוק )

התקיפות והאיומים ההדדיים במזרח התיכון מעלים שוב אל פני השטח את שאלת המעורבות האמריקאית ואופן הטיפול של הבית הלבן באיום האיראני. הפרשן לענייני איראן, נתי טוביאן, התארח במהדורה המרכזית של רדיו 'קול חי' וסיפק ניתוח מרתק ומפוכח על האילוצים הפוליטיים והכלכליים שמכתיבים כעת את הצעדים של ארצות הברית מול משטר האייתוללות.

"כל מומחה יגיד שמשטרים רדיקליים מהסוג הזה מבינים אך ורק את שפת הכוח", הסביר טוביאן בשידור. "עם זאת, לארצות הברית יש כיום אילוצים משמעותיים מאוד, החל מאירועים בינלאומיים שונים ועד לצורך הכלכלי לשדר יציבות בשוק האנרגיה העולמי, וכמובן בחירות האמצע הקרבות. מה שנקרא במילים פשוטות: 'ניפגש אחרי נובמבר'".