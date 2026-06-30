אייל ברקוביץ' חושף: זו הסיבה שאני לא מפרשן את המונדיאל

אייל ברקוביץ' ( פלאש90 )

כדורגלן העבר ומגיש רשת 13 בהווה, אייל ברקוביץ', מוכר בשנים האחרונות כאחד הקולות הסוערים והבולטים בתקשורת האקטואליה בישראל. בריאיון מיוחד שהעניק לפודקאסט של חברו הטוב, כתב המשפט גיא פלג (בהפקת "אול אין"), התייחס ברקוביץ' למהפך המקצועי שעבר, וחשף מדוע בניגוד לקולגות רבות מעברו על מגרש הכדורגל – הוא בוחר שלא לקחת חלק בשידורי המונדיאל.

במהלך הדיון פנה אליו פלג ותהה על הבחירה המקצועית הנוכחית שלו: "כן, אבל אני שואל אותך, למה לא יותר נוח לך עכשיו להיות פרשן במונדיאל?". פלג כיוון בדבריו לעובדה שבתקופה זו של טורניר הקולנוע והספורט העולמי, כדורגלני עבר רבים מוצאים את מקומם הטבעי והנוח באולפני הספורט, הרחק מהוויכוחים הפוליטיים המפלגים.

"נלחם על המדינה השפויה"

ברקוביץ' לא היסס והשיב לחברו תשובה נחרצת, המבהירה כי מבחינתו העיסוק באקטואליה ובעתיד המדינה אינו סתם ג'וב, אלא שליחות אידיאולוגית עמוקה שאינו יכול לנטוש בעת הזו.

"גיא, יש לי אידיאולוגיה, אני נלחם פה על המדינה", השיב ברקוביץ' באמוציות המאפיינות אותו. "כמו שאתה נלחם על הילדים שלך, אני נלחם פה על המדינה השפויה, המדינה הדמוקרטית, הליברלית. אני נלחם על המדינה". דבריו של ברקוביץ' מגיעים על רקע מעורבותו הגוברת בשיח הפוליטי והחברתי בשנים האחרונות, כשהוא מבהיר כי המגרש הציבורי חשוב לו כעת הרבה יותר ממגרש הכדורגל.