צעד חריג בשב"ס: יוחמרו תנאי הכליאה של יגאל עמיר

יגאל עמיר ( פלאש90 )

שירות בתי הסוהר החליט להחמיר את תנאי האבטחה של יגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. במסגרת ההחלטה, שונה נוהל האיזוק כך שמעתה ייכבל עמיר גם ברגליו במהלך שהותו מחוץ לתאו בתוך שטח בית הסוהר.

בעקבות ההחלטה הוצבו במחלף חמד שלטים הקוראים לשחרורו המוחלט של עמיר. בהמשך הגיע למקום פעיל המחאה יאיא פינק, שהסיר את השלטים ותלה במקומם שלט אחר.

פינק כתב כי במהלך הסרת השלטים התעמת עם פעילים שנכחו במקום. "הגעתי למחלף חמד וקרעתי את השלטים לשחרור יגאל עמיר. קצת שריטות וחניקות מפעילי יגאל עמיר לא ירתיעו אותי", כתב.

עוד הוסיף: "אם ניתן להוא שעמד על המרפסת וההוא שתלש את הסמל לנצח שוב, יגאל עמיר ישוחרר. אל תגידו לא אפשרי. הם לא בוחלים בשום דבר. הלקח מה-4 בנובמבר נצרב לכולנו בעצמות. הפסקנו להפקיר את המרחב הציבורי".

לדבריו, במקום השלטים שהוסרו תלה שלט שעליו נכתב: "לא נשכח ולא נסלח, 4.11.95. טרור יהודי זאת לא היהדות שלי".