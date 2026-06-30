המעריצים בטירוף: השילוב המפתיע בין מסי לספיידרמן שובר את הרשת

ספיידרמן ומסי ( צילום: מתוך ההצצה לסרט )

כחודש בלבד לפני יציאתו לאקרנים של הסרט החדש "ספיידרמן: יום חדש" ("Spider-Man: Brand New Day"), נחשף סרטון פרומו חדש שכבר מצליח לשגע את הרשת - ולא רק בקרב מעריצי מארוול.

מסי מחפש את ספיידרמן בסרטון נראה כוכב הכדורגל הארגנטינאי ליונל מסי כשהוא משתמש באפליקציית "Spidey Tracker" במטרה לאתר את ספיידרמן. החיפוש מוביל אותו דווקא אל פיטר פארקר, שלא חושף מיד את זהותו. לאחר רגע משעשע, פארקר מבקש ממסי להמתין, נעלם לכמה שניות - וחוזר כשהוא לבוש בחליפת ספיידרמן האייקונית. סיבוב בין גורדי השחקים משם השניים יוצאים יחד לסיבוב מרהיב בין גורדי השחקים של ניו יורק, כשמסי לא מצליח להסתיר את ההתלהבות. הסרטון, שפורסם כחלק מקידום הסרט החדש, הפך במהירות לוויראלי וזכה למיליוני צפיות ושיתופים ברחבי העולם.

מסי בברצלונה | ( שאטרסטוק )

החיבור שכבש את המעריצים

אבל מה שבאמת הצליח לרגש את הגולשים הוא החיבור הלא צפוי בין שני עולמות ענק: עולם הכדורגל ועולם גיבורי העל. ברשתות החברתיות ניתן לראות אינספור תגובות נלהבות של אוהדים, כשחלקם הודו כי הסרטון רק הגביר את הציפייה שלהם לסרט החדש.

מעריצי כדורגל רבים התרגשו לראות את מסי, שנחשב בעיני רבים לכדורגלן הגדול בכל הזמנים, לוקח חלק בקמפיין של אחד המותגים הגדולים בעולם הקולנוע. במקביל, חובבי מארוול התלהבו לראות את ספיידרמן לצד כוכב בסדר הגודל של מסי. השילוב הייחודי הזה הצליח לאחד בין קהילות מעריצים שונות ולהפוך את הסרטון לאחד מסרטוני הקידום המדוברים של התקופה - עוד לפני שהסרט עצמו הגיע לבתי הקולנוע.