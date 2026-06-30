דיווח: איראן תקבל חלק מכספיה המוקפאים עד סוף השבוע

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

הקלה נוספת בסנקציות: איראן צפויה לקבל 3 מיליארד דולר מכספיה ונכסיה המוקפאים עד סוף השבוע הקרוב - כך דווח הערב (שלישי) ברשת "אל-ערביה". לפי הדיווח, נציגי המשלחות של ארה"ב ואיראן יקיימו פגישה עקיפה בקטאר שבו הנושא יעלה לדיון. עוד נאמר כי הצדדים ידונו בנושא של מיצרי הורמוז וכן "השמירה על היציבות האזורית".

עוד באותו נושא נשיא איראן מאשר: חצי מהכספים המוקפאים ישוחררו חדשות סרוגים

כזכור, אמש נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי חצי מהכספים האיראניים המוקפאים שמוחזקים בקטאר ישוחררו ויוחזרו לידי המדינה. לפי הדיווח ברשת "IRNA", שישה מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד המוחזקים בקטאר יופשרו בקרוב. עם זאת, פזשכיאן לא נתן תאריך ספציפי להפשרת הכספים.

"ההסכם האחרון הוא הישג חשוב וניצחון גדול עבור העם האיראני" אמר פזשכיאן. "ארה"ב וישראל סברו שאיראן תקרוס כתוצאה מלחצים כלכליים ובלבול פנימי, אך העם האיראני סיכל את החישובים הללו. העם, הכוחות המזוינים האיראנים והממשלה עמדו בנחרצות כדי להגן על המדינה ולא אפשרו את השגת מטרות האויבים".