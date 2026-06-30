סוף עידן בלוס אנג'לס: לברון ג'יימס עוזב את הלייקרס

בצעד שמרעיד את ליגת ה-NBA, הודיע לברון ג'יימס להנהלת לוס אנג'לס לייקרס כי אין בכוונתו להמשיך במועדון בעונת 2026/27. ההודעה הדרמטית, שפורסמה ב-ESPN, מגיעה לאחר עונה אישית יציבה ומרשימה של הכוכב הוותיק, וחותמת סופית את גל ההערכות שסבב את עתידו במועדון.

בגיל 41, ולמרות השמועות על פרישה קרובה, נראה כי ג'יימס לא מתכוון לתלות את הנעליים ומכוון לעונתו ה-24 בליגה. ג'יימס רשם העונה ממוצעים של 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים ב-60 משחקים, כשהוא מוביל את הקבוצה, יחד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס, למקום הרביעי במערב.

הלייקרס, שהפגינו יכולת גבוהה לאורך העונה, הצליחו לגבור 2:4 על יוסטון רוקטס בסיבוב הראשון של הפלייאוף – סדרה שבה ג'יימס נטל את המושכות בהיעדרם של דונצ'יץ' וריבס. עם זאת, הקבוצה נעצרה בחצי גמר המערב לאחר הפסד 4:0 לאוקלהומה סיטי ת'אנדר.

כעת, הדיווחים מארה"ב מסמנים את גולדן סטייט ווריירס כפייבוריטית לקלוט אותו, במהלך שעשוי לאחד את הכוחות הגדולים ביותר ששלטו בליגה בעשור האחרון.