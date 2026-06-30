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סוף עידן בלוס אנג'לס: לברון ג'יימס עוזב את הלייקרס

ליגה הטובה בעולם גועשת: לברון ג'יימס הודיע ללוס אנג'לס לייקרס כי לא ימשיך במועדון בעונת 2026/27. הפורוורד בן ה-41, שמסרב לפרוש, מכוון לעונת ה-24 בקריירה ומסמן 2 קבוצות כיעד אפשרי

19:15
1 תגובות
לברון, הוביל את הלייקרס לזכייה (צילום מסך מתוך NBA's YouTube)

בצעד שמרעיד את ליגת ה-NBA, הודיע לברון ג'יימס להנהלת לוס אנג'לס לייקרס כי אין בכוונתו להמשיך במועדון בעונת 2026/27. ההודעה הדרמטית, שפורסמה ב-ESPN, מגיעה לאחר עונה אישית יציבה ומרשימה של הכוכב הוותיק, וחותמת סופית את גל ההערכות שסבב את עתידו במועדון.

בגיל 41, ולמרות השמועות על פרישה קרובה, נראה כי ג'יימס לא מתכוון לתלות את הנעליים ומכוון לעונתו ה-24 בליגה. ג'יימס רשם העונה ממוצעים של 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים ב-60 משחקים, כשהוא מוביל את הקבוצה, יחד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס, למקום הרביעי במערב.

הלייקרס, שהפגינו יכולת גבוהה לאורך העונה, הצליחו לגבור 2:4 על יוסטון רוקטס בסיבוב הראשון של הפלייאוף – סדרה שבה ג'יימס נטל את המושכות בהיעדרם של דונצ'יץ' וריבס. עם זאת, הקבוצה נעצרה בחצי גמר המערב לאחר הפסד 4:0 לאוקלהומה סיטי ת'אנדר.

כעת, הדיווחים מארה"ב מסמנים את גולדן סטייט ווריירס כפייבוריטית לקלוט אותו, במהלך שעשוי לאחד את הכוחות הגדולים ביותר ששלטו בליגה בעשור האחרון.

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1 תגובות
1
יאיר
לפני 20 דקות

זה ממש טוב ללייקרס הוא כבר מעמסה על הקבוצה
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