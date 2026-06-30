עם 400 אורחים ושלושה לוקים: עומר לוי ומאמי מתחתנים הערב

עומר לוי ומאמי ( צילום: פיפול פוטוגרפי )

אחרי חודשים של ציפייה, כוכבת הרשת עומר לוי (28) ובן זוגה מאמי (מעיין) (26) יעמדו הערב (שלישי) מתחת לחופה. השניים יתחתנו באירוע חגיגי שייערך ב"כוכב הים" בקיסריה, בנוכחות כ-400 אורחים.

היום הגדול הגיע לרגע המרגש בחרה לוי בלוק ראשון בעיצובם של ינקי ונטף, אך זה ממש לא הסוף. במהלך הערב צפויה לוי להחליף לשלושה לוקים שונים, שעוצבו במיוחד עבורה על ידי צמד המעצבים.

עומר לוי ( צילום: ערן לוי )

מכוכבת רשת לכלה

לוי, שלה מיליון וקצת עוקבים ברשתות החברתיות, נחשבת לאחת מיוצרות התוכן הבולטות והאהובות בישראל, בעיקר בתחום האוכל. תכניה זוכים לפופולריות רבה והיא צברה קהל עוקבים גדול ונאמן לאורך השנים.

כזכור, בחודש נובמבר האחרון חשפו לוי ומאמי את תאריך חתונתם בסרטון "Save The Date" משעשע שפרסמו ברשתות החברתיות, וכעת הגיע הרגע הגדול - והשניים יינשאו הערב.