הסערה במפלגת הדמוקרטים: אחרי מוסי רז - גם אבי דבוש נפסל

אבי דבוש ( יעל אילן )

הסערה הפנימית במפלגת "הדמוקרטים" (האיחוד של העבודה ומרצ) מסרבת להירגע, והערב (שלישי) מתברר כי ועדת הבחירות הפנימית לא פסלה רק את חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, אלא גם את פעיל השמאל הבולט ותושב עוטף עזה, אבי דבוש. גם במקרה זה, הוועדה פסלה את מועמדותו של דבוש למשבצת השמורה והמובטחת של נציגי מרצ ברשימה המאוחדת לכנסת.

"שמעתי בתקשורת שוועדת הבחירות של מפלגת הדמוקרטים החליטה לפסול את התמודדותי במסגרת הבטחת הייצוג של מרצ", שיתף דבוש בתחושותיו הקשות בעקבות הפרסום. "למי ששכח: אני חבר מרצ משנת 2014. הייתי חבר הנהלה, שובצתי במקום ה-8 ברשימת מרצ לכנסת ואף התמודדתי בעבר לראשות המפלגה החשובה הזו. חלק משמעותי מאוד מחיי מוקדש למחנה הדמוקרטי, לשוויון ולצדק חברתי".

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"החלטה שהופכת נימוקים טכניים להשפעה פוליטית"

דבוש, כמו מוסי רז לפניו, מפנה אצבע מאשימה ישירה להתנהלות הבירוקרטית של המפלגה החדשה, וטוען כי מדובר בניסיון סינון פוליטי שנועד לעקוף את רצון הבוחרים בקלפי.

"מדובר בהחלטה תמוהה לחלוטין, שהופכת נימוקים טכניים להשפעה פוליטית פסולה", תקף דבוש. "מי שחושב שמכריעים פריימריז בוועדות סגורות במקום בקלפי – טועה ובגדול. אני אדרוש דיון נוסף בהחלטה הזו, ואם יהיה צורך אני גם אעתור לערכאות הרלוונטיות. השכל הישר והאחריות מחייבים אותנו, בטח כמי שרוצים לתקן את המדינה, לנהוג ביושרה ובהגינות קודם כל בהתנהלות הפנימית שלנו. את ההחלטה מי יבחר ומי ייצג את המפלגה יש להשאיר למתפקדים ורק להם".

"אי אפשר לפסול את הפעילים בשטח"

למרות הפסילה המפתיעה, דבוש מבהיר כי אין בכוונתו להרים ידיים או לפרוש מהמרוץ הפוליטי, והוא נחוש להמשיך להוות את הקול הברור של הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בתוך מפלגת השמאל המאוחדת.

"אני אמשיך להיאבק בכל הכוח כדי לייצג בכנסת את תושבי העוטף והפריפריה, את הדרום, את המחאה ואת השמאל הערכי והחברתי", חתם דבוש במסר לוחמני. "למי שחושב שאפשר לעצור את הערכים הללו באמצעות ועדות, יש לי חדשות בשבילו: את התמיכה הציבורית הרחבה של אלפי הפעילים שלנו בשטח אי אפשר לפסול. אני אהיה בכנסת הבאה כדי להוכיח שהפוליטיקה שלנו משרתת אך ורק את הציבור – ולא את עצמה".