צה"ל סגר חשבון של 20 שנה: חוסל בכיר חמאס ברפיח

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, הותקף אתמול (שני) וחוסל מחמד פתחי עבד אלחי אבו פח'ר, מפקד גדוד "יבנא" בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס. החיסול הממוקד בוצע במטרה להסיר איום מיידי על כוחות הביטחון.

ניסה לשקם את הגדוד ולגייס מחבלים

על פי מידע מודיעיני, אבו פח׳ר פעל באינטנסיביות בתקופה האחרונה במטרה לשקם את יכולותיו המבצעיות של הגדוד. במסגרת מאמצים אלו, הוא ניהל מהלכים לגיוס של מחבלים חדשים לשורות הארגון, הוביל את תהליכי הכשרתם וניסה להכין את השטח לפגיעה ממוקדת בכוחות צה״ל.

20 שנה במערך ההברחות של חמאס

אבו פח'ר נחשב למפקד ותיק ומנוסה מאוד בחמאס, והיה אחד מבכירי מחלקת האספקה של הזרוע הצבאית. במשך כ-20 שנה הוא היווה גורם מרכזי ומחולל פעילות במערך ההברחות של ארגון הטרור. במסגרת תפקידיו, ניהל והכווין אבו פח'ר הברחות של אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה, והוביל אספקה של אמצעים רבים שנדרשו להמשך פעילות הטרור של הארגון.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב.