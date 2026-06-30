יעקב ברדוגו באיום חריף: אני אעשה הכל כדי שזה יקרה

מתקפה חזיתית וחריפה של הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו נגד ראשי מערכת אכיפת החוק לשעבר ונגד נשיא המדינה יצחק הרצוג: בפתיח תוכניתו הבוקר (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל', התייחס ברדוגו למערכת הפוליטית ולשלבים הבאים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מציג קו לוחמני במיוחד.

"הצד השני יודע טוב מאוד שמה שטוב למדינת ישראל, לא טוב לו, משום שמה שטוב למדינה טוב גם לנתניהו", פתח ברדוגו את דבריו והוסיף: "הפרקליטות והרצוג ימשיכו בשלהם, אבל מי שרועדים עכשיו הם אביחי מנדלבליט, שי ניצן ורוני אלשיך. הם יודעים מצוין שברגע שהם יעלו לדוכן העדים – יפרקו אותם אחד־אחד".

"נשחזר את העדויות באמצעות AI"

ברדוגו הצהיר כי בכוונתו לפעול באופן אקטיבי כדי להביא את דבר העדויות של בכירי המערכת לשעבר לידיעת הציבור הרחב באופן מלא, ואף הציע פתרונות טכנולוגיים יצירתיים כדי לעקוף את מגבלות התיעוד בבתי המשפט.

"אני אעשה הכול כדי שיהיה אולפן פתוח במהלך המשפט שלהם, ושכל מילה שלהם תצא החוצה", הדגיש הפרשן. "אני גם מציע לשחזר באמצעות בינה מלאכותית (AI) את המתרחש במתן עדותם בבית המשפט. חמש מערכות בחירות שלמות לקחו אותנו ואת המדינה כבת ערובה עם 'שוחד, מרמה והפרת אמונים'".

קריאה חסרת תקדים: ביטול מוסד הנשיאות

בחלקו האחרון של הפתיח, הפנה ברדוגו חצי ביקורת נוקבים וישירים לעברו של נשיא המדינה הנוכחי, יצחק הרצוג, וטען כי הוא פועל מתוך חשש עמוק מהתפתחויות פוליטיות עתידיות.

"ויצחק הרצוג? הוא רועד מפחד", האשים ברדוגו בשידור חי, וחתם בקריאה למהלך משטרי דרמטי ו חסר תקדים בישראל: "אני מקווה מאוד שאחת ההחלטות המשמעותיות שיתקבלו כאן מיד לאחר מערכת הבחירות תהיה ביטול מוחלט של מוסד הנשיאות".